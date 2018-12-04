Yayladağı'nda sis nedeniyle kaza: 13 yaralı

Yayladağı'nda sis nedeniyle kaza: 13 yaralıYolcu minibüsü görüş mesafesinin düşmesi sonucu önündeki minibüse çarptı
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bir yolcu minibüsünün başka bir yolcu minibüsüne çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yayladağı-Antakya Karayolu Turfanda mevkisinde meydana gelen kazada, Şemsettin Yüce'nin kullandığı 31 M 2660 plakalı yolcu minibüsü, oluşan sis ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Mehmet Yalçın yönetimindeki 31 M 2542 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücülerle birlikte toplam 13 kişi yaralandı.Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şemsettin Yüce'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay,Yayladağı
04 Aralık 2018 Salı 12:18