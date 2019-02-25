Yayladağılı Hemşehrileri Başkanlarına Sarıldı

Hemşehrilerinin yoğun ilgisi ve teveccühüyle karşılanan Başkan Savaş, 10 yıllık belediye başkanlığı görevinde ve doktorluk yaptığı yıllarda adının hiçbir zaman hırsızlık, kaçakçılık ve yolsuzluk ile anılmadığını belirtti.

Hatayspor'un dününü ve bugününü konuşarak sözlerine başlayan Başkan Savaş, "Hatayspor hesaplarında hiçbir kayıtsız işlem yok. Cumhurbaşkanlığından gelen müfettişler bize teşekkür ederek ayrıldı. Türkiye'deki en temiz yönetilen kulüplerden biriyiz. Hatayspor emin ellerdedir. Adana Demirspor maçında attığımız gole sevinmeyenler oldu. Şampiyon olduğumuz maçta sahaya inip sevinmek yerine kapıdan çıkıp gittiler" dedi.

Kentte gerçekleştirecekleri altyapı çalışmaları için iktidar partisi temsilcilerinin Meclis'te hayır oyu verdiğini ifade eden Başkan Savaş, " Belen, Dörtyol ve Samandağ'da yapmak istediğimiz altyapı çalışmaları için istediğimiz borçlanma yetkisini vermediler. Kendi seçmenlerinin yoğun olduğu bölgelerde bile bunu yaptılar" dedi.

Asi Nehri ve Devlet Su İşleri ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Lütfü Savaş, " Ova 2-3 aydır sular altında. Bölge halkı perişan durumda. Maalesef bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Tek yapmaları gereken drenaj kanalları ve Tahtaköprü Barajı'nın duvarının yükseltilmesiydi. Ancak bunları yapmadılar. Yapmadıkları için de kapakları açmak zorunda kaldılar ve ova göl halinde geldi. 2013'te biteceği söylenen Reyhanlı Barajı'nda hiçbir çalışma yok. 1 sene önce açtıkları Karaçay Barajı'nın gövdesi ile dağ arasında kaçak var ve dakikada 250 litre su kaçırıyor. Barajın depoları, isale hattı, arıtma tesisi bitmemiş. 4 yıldır mücadele ediyoruz. Eski beldelerin kanalizasyonlarını yaptık. Asi Nehri'nin için 3 bin 670 metre 1200'lük boru döşeyip, kanalizasyonu içine aldık. Artık Asi'ye kanalizasyon karışmıyor. Artık Asi kokmuyor. Tüm bunlar olurken rakibim Asi Nehri'nin sorumluluğunun bizde olduğunu söyledi. Geçen hafta gençlerimiz Asi'ye benim pankartımı asmak isterken izin vermemişler. Asi'nin DSİ'ye ait olduğunu söylemişler. Kanalizasyon yapmazlar, baraj yapmazlar, Asi'yi temizlemezler ama kendilerine ait olduğunu söylerler. Haşere ile mücadele etmeyi bile beceremediler. Şu anda yıl boyunca 90 bin noktada haşere ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HATAY'A EN ÇOK ADLİYE VE CEZAEVİ YAPTILAR"

Son yılların en yağışlı kışını yaşadıklarını belirten ve yağışlar el verdiği müddetçe kentte asfalt çalışmalarına devam ettiklerini belirten Lütfü Savaş, "Biz bunları yaparken karşımızda her şeye 'Hayır' diyen bir zihniyet var. Bu başarılar parti rozeti takmakla olmuyor. Hiçbir tecrübesi olmayanlar kenti yönetmeye kalkıyor. 17 yıldır sadece adliye ve cezaevi yaptılar" dedi.

Yayladağı'nın içme suyu şebekesini yenilediğini, köy yollarını asfalt ile buluşturduğunu belirten Lütfü Savaş, "Hatay'daki 966 mezarlığın üçte birini biz yeniledik. Yıllarca su hasreti Altınözü köylerine suyu ulaştırdık. Bazı işler konuşmakla olmuyor. Makam görünce şekil değiştirenlerden olmadık. Ben yine Çaksınalı Lütfü Savaş'ım" açıklamasında bulundu.

Hatay halkından farklı düşünmediğini ve bu düşüncelerini Ankara ile paylaştığını ifade eden Lütfü Savaş, "Suriyelilerle ile ilgili bazı düşünceleri paylaştım. İleride bizi bekleyen sıkıntılardan bahsettim. Kimse benim Suriyelilerle ilgili düşmanlık yaptığımı düşünmesin. Kendi iç savaşlarından buraya gelen herkese kapımızı açtık. Ancak bizim şehrimizin ve ülkemizin geleceğini dışardan gelen birinin tayin etmesi ne kadar doğru? Benim hakkımda Suriye bayrağı dikecek diyenler bugün o insanların oyuna muhtaç hale geldi. Ben bu doğruları söylemeye devam edeceğim. Çünkü bizim insanımızın içi yanmış bir kere.Bunu söylememiz de iyi oldu. Artık Suriyelilerin evine döneceğini söylüyorlar" dedi.

"MEMLEKETTEN BİHABER OLANLAR GERÇEKLERLE UĞRAŞMAK YERİNE BENİMLE UĞRAŞIYOR"

Kendisiyle ilgili A Haber kanalında çıkan haberlere de değinen Başkan Savaş, "Ne istediniz de vermedik, diyenler beni FETÖ'cülükle suçluyor. Kendi gibi düşünmeyen herkesi PKK'lı olmakla, FETÖ'cü olmakla suçluyorlar. 17 yıldır iktidar oldukları hiçbir ilçemizde bir tek çivi bile çakmamışlar. 8 tane arıtma tesisini biz yaptık. İçme suyu şebekelerini biz yaptık. Yolları biz yaptık" diyerek memleketten bihaber insanların gerçeklerle uğraşmak yerine kendisiyle uğraştığını ifade etti.

Hatay'ın son yıllarda yaşadığı sosyolojik, psikolojik ve ekonomik sıkıntılarına rağmen kette fitneyi engellediğini sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "Bu kentin güvenilir bir belediye başkanına ihtiyacı var. Bizim kampanyamız SARIL. Biz de şehrimizin tüm renklerine sarılarak birlikte başaracağız. Hakk'ımıza ve halkımıza sarılarak birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler