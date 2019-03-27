Yayladağılılar Derneği'nden Evi Yanan Aileye Yardım

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Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Antakya'da evi yanan aileye buzdolabı yardımı yapıldı.Merkezi Antakya'da bulunan dernek tarafından, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Yayladağılı bir aileye yardım eli uzatıldı.Ailenin eksikleri konusunda yakınlarından bilgi alan dernek yönetimi, buz dolabı ihtiyacı olduğunu öğrendi.Dernek görevlileri, kullanılmamış buz dolabını ailenin evine kadar teslim etti.Dernek Başkanı Mehmet Yalçın, imkanları doğrultusunda hemşehrilerine yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.Bu yıl 101 üniversite öğrencisine düzenli burs verdiklerini kaydeden Yalçın, önümüzdeki ramazan ayında da hemşehrilerine yönelik yardımların süreceğini sözlerine ekledi