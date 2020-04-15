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Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden 150 aileye hijyen paketi

Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, yeni tip coronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 150 aileye hijyen paketi yardımı yapıldı.

15.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:18
Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden 150 aileye hijyen paketi
Yayladağılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, yeni tip coronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 150 aileye hijyen paketi yardımı yapıldı.
Merkezi Antakya 'da bulunan dernek tarafından hazırlanan paketler, Yayladağı'ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teslim edildi.
Dernek Başkanı Mehmet Yalçın, Kovid-19 nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirterek, "Bizler de bugünlerde hemşehrilerimizin yanında olmak istedik. Şu dönem en çok ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz hijyen setlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için gönderdik. İnşallah bu günlerden kısa sürede kurtulur, eski günlerimize kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Yayladağı, Antakya, Güncel
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