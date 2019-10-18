Haberler » Güncel » Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı

Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı

Yaylakent Belediyesi tarafından beldede bulunan okullara kırrtasiye yardımı yapıldı.

18.10.2019 17:12Yaylakent Belediyesinden okullara kırtasiye yardımı
Yaylakent Belediyesi tarafından beldede bulunan okullara kırrtasiye yardımı yapıldı.
Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde belediye tarafından Yaylakent ve Özlü Köyü İlkokuluna kırtasiye yardımında bulunuldu.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, eğitime her zaman destek olduklarını ve olacaklarını söyledi.
Her şeyin başının eğitim olduğunu vurgulayan Dede, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata ne kadar iyi hazırlayabilirsek geleceğimizi de o kadar güvence altına almış oluruz. Yaz aylarında ve hafta sonlarında çocuklarımıza yönelik hobi kurslarının yanı sıra eğitime destek kursları ve buralarda düzenlediğimiz sosyal-kültürel etkinliklerle çocukların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Kadir Dede, Yaylakent, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:01 Şehit Ferhat Arslan'ın ismik ütüphanede yaşatılacak
18:00 Beypazarı Tarih ve Kültür Derneği'nden ziyaret
18:00 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
18:00 Malatya'da aileler arasında kavga: 5 yaralı
17:55 Nebioğlu İlkokulundan Mehmetçiğe mektup
17:59 Şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımı
17:59 KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET: 2 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
18.10.2019 18:02:07