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Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:58
Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'nin eşi Nurgül Dede tarafından beldedeki kadınlara kahvaltı ikram edildi. Orta Müftülüğü görevlisi tarafından katılımcılara bilgi verilen programın ardından şehitler için dua edildi.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede de programa katılan kadınlara gül vererek günlerini kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kadir Dede, Yaylakent, Güncel
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