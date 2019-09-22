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Yaylalar beyaza büründü

Yaylalar beyaza büründü Kar yağışının ardından beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştuTRABZON - Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının normallerin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

22.09.2019 11:47
Yaylalar beyaza büründü
Kar yağışının ardından beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu
TRABZON - Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının normallerin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışıyla yaylalar beyaza bürünürken, Sonbahar 'da açan Vargit çiçekleri üzerinde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı yaylalarda ise kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Mevsimin ilk kar yağışının ardından yaylaların son sakinleri de köylerine dönüş yolculuğuna başladı. Kar yağışının ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına otlak bulmakta zorlanan besiciler, yazın göç ettikleri yaylalardan ayrılarak kışı geçirmek için yörenin daha alçak kesimlerinde bulunan mezralara, köylere ve sahil kesimindeki evlerine dönmeye yavaş yavaş başladı.
Yaylalar beyaza büründü

Karadeniz, Genel

Kaynak: İHA

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