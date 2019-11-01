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Yaylalar beyaza büründü

Rize ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

01.11.2019 19:50
Rize ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.
Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Yaylalar beyaza büründü

Güncel

Kaynak: AA


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