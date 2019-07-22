Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor

Bitlis
'te besiciler, zengin bitki örtüsüne sahip yayalarda besledikleri kurbanlıkları, Türkiye
'nin bir çok ilindeki pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.
Havaların ısınmasıyla Bitlis'in yaylalarına çıkan küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, dağlarda yetişen şifalı bitkilerle otlattıkları ve doğal kaynak sularla besledikleri hayvanları bayram öncesinde satmayı hedefliyor.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Özgür Umut Ayaz, Bitlis'te besicilerin, hayvanlarını yaylalara çıkararak doğal yöntemlerle beslediklerini söyledi.
Yaylalarda gezen, doğal otlarla beslenen hayvanların vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Ayaz, "Bu yıl ilimizin 27 bölgesine göçerler gelip yerleşti. Hayvanların bir kısmı süt için besleniyor. Diğer kısmı da kurbanlık olarak satışa çıkarılıyor. Kurban bayramı yaklaştığında personellerimiz takibinde hayvanlar batıya ya da çevre illere götürülüyor." dedi.
Besici Nezir Keşli ise Kurban Bayramı için ayırdıkları hayvanları pazarlarda satışa sunacaklarını, kalanları da yaylada beslemeye devam edeceklerini ifade etti.