Haberler» Güncel» Haber

Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor

Bitlis'te besiciler, zengin bitki örtüsüne sahip yayalarda besledikleri kurbanlıkları, Türkiye'nin bir çok ilindeki pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.

22.07.2019 13:56 Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor
Bitlis'te besiciler, zengin bitki örtüsüne sahip yayalarda besledikleri kurbanlıkları, Türkiye'nin bir çok ilindeki pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.
Havaların ısınmasıyla Bitlis'in yaylalarına çıkan küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, dağlarda yetişen şifalı bitkilerle otlattıkları ve doğal kaynak sularla besledikleri hayvanları bayram öncesinde satmayı hedefliyor.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Özgür Umut Ayaz, Bitlis'te besicilerin, hayvanlarını yaylalara çıkararak doğal yöntemlerle beslediklerini söyledi.
Yaylalarda gezen, doğal otlarla beslenen hayvanların vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Ayaz, "Bu yıl ilimizin 27 bölgesine göçerler gelip yerleşti. Hayvanların bir kısmı süt için besleniyor. Diğer kısmı da kurbanlık olarak satışa çıkarılıyor. Kurban bayramı yaklaştığında personellerimiz takibinde hayvanlar batıya ya da çevre illere götürülüyor." dedi.
Besici Nezir Keşli ise Kurban Bayramı için ayırdıkları hayvanları pazarlarda satışa sunacaklarını, kalanları da yaylada beslemeye devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
Türkiye, Bitlis, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:52   Nişanda havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
14:51   "Türk Edebiyatı Yaz Okulu" başladı
14:50   Gaziantep'te sahte içki operasyonu
14:49   Tekirdağ'dan kısa kısa
14:48   Yahyalı'da çöken turizm yolu yeniden yapılıyor
14:48   Başkan Say'dan piknikçilere broşür ve çöp poşeti
14:48   Konya merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonu