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Yaylalarda "renk cümbüşü" yaşanıyor

Bolu'daki yaylalarda papatya ve çiğdemlerin açması güzel görüntüler oluşturdu.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:07
Bolu 'daki yaylalarda papatya ve çiğdemlerin açması güzel görüntüler oluşturdu.
Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki, Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yakınlarında yer alan Sarıalan Yaylası'nda karın erimesiyle baharın müjdecisi çiçekler açmaya başladı.
Papatyalar ve sarı renkli çiğdemler, yaylalara ayrı bir güzellik kattı.
Öte yandan her yıl nisan ayında tatilcilerin uğrak mekanı Sarıalan Yaylası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakim.
Kış mevsimi süresince kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise karlar erimeye devam ediyor. Yaylalarda ’renk cümbüşü’ yaşanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kayak Merkezi, Kartalkaya, Sarıalan, Bolu, Güncel
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