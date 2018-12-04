Ordu
'da eski kervan yolu üzerinde bulunan kemer köprü yıllara meydan okuyor. Kabadüz
ilçesinde küçük bir derenin üzerindeki kemer köprünün ne zaman yapıldığı bilinmiyor. İlçenin Çambaşı Yaylası
Alicin Deresi üzerinde bulunan kemer köprü yakın zamana kadar yaylanın farklı obalarından Çambaşı merkezine gelmek isteyenlerce kullanılıyordu.
Yaylada başka bir örneği yok
Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek
, kemer köprünün çok eski olduğuna inandığını söyledi. Yaylanın tek kemer köprüsü olduğunu ifade eden Şimşek, "Alicin Deresi üzerinde bulunan kemer köprü taşların birbirine yaslanılarak yapılmış güzel bir eser. Büyüklerimiz Ermeni ve Rumların yaptıklarını söyleseler de bence çok daha eski bir yapı. Çünkü yaylada başka bir örneği daha yok" dedi. - ORDU
Çambaşı,Çambaşı Yaylası,Kabadüz,Ordu
04 Aralık 2018 Salı 08:40