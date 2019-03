Yayları "Su Borusu", Okları "Ağaç Dalı"

Kaynak: AA

ENES SANSAR - Amasya'nın Karaköprü köyündeki öğrenciler, su borusu ve saman balyası ipinden yaptıkları yaylar, ağaç dallarından oklarıyla teneffüslerde hedefe atış yapıyor.Toplam 19 öğrencisi, 2 öğretmeni bulunan Bölmebük Şehit Mustafa Tuluk İlkokulundaki öğrenciler, okçuluk meraklarını kısıtlı imkanlara rağmen heyecanla sürdürüyor.Teneffüs zili çalınca su borusundan ve saman balyası ipinden yaptıkları yayları, ağaç dallarından okları ile okul bahçesine çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin karton kutudan hazırladığı hedefe "Ya Hak" diyerek atış yapıyor.Okul Müdürü ve sınıf öğretmeni Merve Tokyol Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden bazılarının okula ok yapıp getirdiğini, kendisinin de diğer öğretmen arkadaşıyla kartondan hedef tahtası yaptığını söyledi.Özmen, öğrencilere daha gerçekçi bir ortam sunabilmek için müsabakalar düzenlediklerini belirterek, şunları dile getirdi:"Öğrencilerimizden bazılarının okula ok yapıp getirdiklerini ve çok güzel attıklarını gördüm. Bu konuda yeteneklerinin olduğunu fark ettik. Sonrasında onlarla bir müsabaka düzenlemeye karar verdik. Kartondan onlara bir hedef tahtası hazırladık. O hedef tahtasına puanlamalar yaptık. Kendilerinin yaptığı oklarla onlara atış yaptılar. Sonradan birinci, ikinci ve üçüncüyü seçip hazırladığımız madalyalarla ödüllendirdik.""Diriliş Ertuğrul dizisinden esinleniyorlar"Öğrencilerin, "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenerek okçuluğa merak saldığını vurgulayan Özmen, ok atarken dizideki gibi hareketler yaptıklarını, birbirlerine dizideki karakter isimleriyle hitap ettiklerini anlattı.Özmen, çocukların destek gördüğü takdirde bu alanda çok başarılı olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Gerçekten çok iyi ok atan, çok hevesli öğrencilerimiz var. Burası küçük bir köy ve küçük bir okul olduğu için öğrencilerimize gerekli imkanı sunamıyoruz. Gerekli önem ve destek verilirse milli takıma kadar gidebilecek öğrencilerim olduğunu biliyorum. Bu branşta eğitim alsa çok iyi yerlere gelebilecek hatta milli takıma gidebilecek çocuklarım var. Ben onlara çok güveniyorum. Daha gelişmiş oklar yapmaya çabalıyorlar. Aileler de bu konuda istekliler, onları gerekli yönlendirmeleri yapıp kurslara göndermek istiyorlar. Hiç birinin kursa gitmişliği yok. Sadece kendi çabalarıyla, emekleriyle bu ok atma çalışmalarını her gün okulda yapıyorlar. Bu alanda başarılı olabilecek olan öğrencilerimiz olduğuna inanıyorum. Kendilerini geliştirmek istediklerinin farkındayım."Sınıf öğretmeni Seda Ezgi Yıldız da çocukların okçulukta çok istekli olduğunu belirterek, "Çocuklar kendi aralarında ok yarışmaları yapıp, müsabakalar düzenliyorlar. Bu alanda bir eğilimlerinin olması bizi de çok mutlu ediyor, çünkü okçuluk bizim ata sporumuz. Kendilerini okçulukta geliştirmelerini temenni ediyoruz. Çocuklar dizilerde gördükleri karakterlere de imreniyorlar. Okçuluğun bu yüzden onlar üzerinde etkisi olduğunu düşünüyoruz." dedi."Gerçek oklar ve gerçek hedef istiyoruz"Üçüncü sınıf öğrencisi Ferhat Efe Çamcı, su borusu ve saman ipinden nasıl ok yaptıklarını anlattı, ok atmayı çok sevdiklerini söyledi.Gerçek oklara sahip olduklarında daha iyi bir performans sergileyeceklerini ifade eden Çamcı, "Bir yerden saman getiriyorlar. Oradan çözüyoruz ipleri. Sonra hortumu eğip uçlarına bağlıyoruz. Sonra da sıkıyoruz onu. İpine sert mi gevşek mi diye bakıyoruz. Yaptığımız oklar bazen sert bazen gevşek oluyor. Gerçek oklarımız olsa Diriliş Ertuğrul'daki gibi daha iyi ok atarız." diye konuştu.İkinci sınıf öğrencisi Nail Baki Gamzeli de ok atarken çok mutlu olduklarına değinerek, kendisini geliştirerek iyi bir okçu olmak istediğini dile getirdi.