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Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç kayboldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün yaylaya gitmek için motosikletle yola çıkan 22 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

22.08.2019 10:50 Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç kayboldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün yaylaya gitmek için motosikletle yola çıkan 22 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Kadir Karaca (22) adlı genç Amanos Dağları eteklerinde ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya gitmek için kullandığı 31 VK 212 plakalı motosiklet ile yola çıktı.

Gencin ailesi oğullarından haber alamadıklarını söyleyerek durumu jandarmaya bildirdi.

Kadir Karaca'yı arama çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kadir Karaca, Kuzuculu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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