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Yayman ve Çelik Yayladağı-Antakya Karayolu'nda incelemelerde bulundu

AK Parti Hatay milletvekilleri, Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, yapımı devam eden Yayladağı-Antakya Karayolunda incelemelerde bulundular.

23.09.2019 15:00Yayman ve Çelik Yayladağı-Antakya Karayolu'nda incelemelerde bulundu
AK Parti Hatay milletvekilleri, Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, yapımı devam eden Yayladağı- Antakya Karayolunda incelemelerde bulundular.

Karayolu üzerinde yapılması planlanan alt geçit, kavşak ve mahalle bağlantı yollarıyla alakalı karayolları yetkililerinden bilgi alan Yayman ve Çelik, yolun bir ay kadar sonra tamamlanacağını belirtti. Birkaç noktada kamulaştırmayla alakalı sıkıntıların olduğunu dile getiren Yayman, yetkililer ve hak sahipleri ile istişarelerde bulunup mevcut sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Milletvekili Çelik'te konunun yakın takipçisi olacaklarının altını çizerek kış gelmeden yolun tamamını faaliyete geçireceklerini söyledi.

İncelemeri sırasında Yayman ve Özgürsoy Çelik'e Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen'de eşlik etti. - HATAY

Yayladağı, AK Parti, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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