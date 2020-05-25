Yaz ayına sayılı günler kala karla mücadele

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaz ayına sayılı günler kala yağan kar nedeni ile yaylada mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı.

Yaz ayına sayılı günler kala karla mücadele
25.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:17
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaz ayına sayılı günler kala yağan kar nedeni ile yaylada mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy yaylalarında iki gündür etkili olan kar yağışının ardından yollar kapandı. Hayvanlarını otlatmak üzere Kızıldağ eteklerinde bulunan yaylalara giden çoban, hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Hayvanlarının yiyeceğinin bitmesi üzerine Bünyamin Eker, Akıncılar İlçe Özel İdaresinden yardım talebinde bulundu. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri ihbarı üzerine yola koyuldu. Kışı aratmayan karla mücadele çalışmasının ardından, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu, yeniden ulaşıma açılarak, mahsur kalan çoban ve hayvanlar kurtarıldı. Kısa sürede mahsur kalan hayvanlara yem verildi.

Kar nedeni ile yaylada mahsur kaldı

Hayvanlarına yem ulaştırıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Bünyamin Eker, "Bir hafta önce Ortaköy yaylasına hayvanlarımla beraber geldim. İki gündür yoğun kar yağışı altında kaldık, hiçbir yere gidemedik. İlçe Özel İdaremizden yardım talep ettik. İlçe Kaymakamımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

İhbarı alır almaz yola koyuldular

Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demir, yayla yolunun kar nedeni ile kapandığını ve kısa sürede ulaşıma açtıklarını belirterek, "Saat 10.00 civarlarında Ortaköy yaylasında bulunan vatandaşlarımızdan hayvanlarının yiyeceğinin kalmadığına dair ve yollarının kapalı olduğuna yönelik ihbar geldi. Zaman kaybetmeden yola koyulduk ve yayla yolunu yeniden ulaşıma açtık. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi esas olduğundan bu çalışmalar aralıksız sürüyor. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında yağan kar nedeniyle yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Akıncılar, Sivas, Güncel, Haber

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