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ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü

Yeni yayımlanan bir rapor, koronavirüs salgınının sıcak yaz aylarının gelmesiyle yavaşlayacağı iddialarının doğru olmayabileceğini tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri'nin hazırladığı rapora göre salgında dikkat edilmesi gereken en önemli detay, insan davranışları.

09.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:04

Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri'nin hazırlayıp Beyaz Saray'a gönderdiği rapora göre Akademi, yaz aylarının yeni tip koronavirüsün yayılma hızını etkilemeyeceği sonucuna vardı.

Rapor, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Departmanı Direktörü Kelvin Droegemeier'a gönderildi.

"YAZ SEBEBİYLE ORTADAN KALKMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Raporun hazırlanmasında görev alan bağışıklık uzmanı Kristian Andersen, "Elimizdeki verilere göre pandeminin yaz sebebiyle ortadan kalkmayacağına inanıyoruz. Politika ve stratejilerimizi bu umuda dayandırmama konusunda dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Andersen, "Tabii ki yaz aylarının başında yayılmada azalma görebiliriz. Bunun nedeninin hava değişimi değil, alınan önlemler olacağını tahmin etmek daha doğru olur" diye konuştu.

SALGINDA ÖNEMLİ DETAY, İNSAN DAVRANIŞLARI

Dr. David Relman da salgının yavaşlamasında önemli detayın insan davranışları olacağını ifade etti. Dr. Relman, "Bir insan, başkasının yakınında hapşırır veya öksürürse, hava sıcaklığı ve nemin pek de bir önemi olmayacak" dedi.

Millî Akademiler, hazırladıkları raporda birkaç laboratuvarın kontrollü ortamlardaki yüksek sıcaklıklarla Koronavirüs 'ün çevrede kalma süresini azalttığını, ancak bu araştırmaların henüz sonuca varmadığını bildirdi.

ABD’de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, Sağlık, Güncel
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Yorumlar (5)
FARKINDALIK 3:Ama bunlar gibi içinde onlarca ilim gerektirecek şeyler barındıran her şey bize, arkaplanda bizi tanıyan, bilen ve ona göre yaratan bir yaratıcıya çıkartıyor. Çünkü bunların hepsinde ve daha milyonlarcasında birer ilim-bilgi var. İnsanlardaki vitaminlerin aynısı hayvanlarda da, bitkilerde de, sebzelerde de var. Meyveler, sebzeler, bitkiler daha önce insan mıydı diyeceksiniz? Halen farkında değil misin yarattıklarıyla ben buradayım diyor Allah.
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OSMAN:Hangi grip yazin cok ciddi problem cikariyor
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EBRU:inanan insan zaten düşünür. herşey göstermelik malesef
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EFEDAYI:Suudi Arabistan''da gündüz 40 gece 25 derece sıcaklar başladı . Fakat virüs durmadı. Kraliyet ailesi bile kendini karantinaya almaya çalışıyor .
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DERYA:inanacağına düşünseydin ya.
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