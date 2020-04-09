ABD’de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü

Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri'nin hazırlayıp Beyaz Saray'a gönderdiği rapora göre Akademi, yaz aylarının yeni tip koronavirüsün yayılma hızını etkilemeyeceği sonucuna vardı.

Rapor, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Departmanı Direktörü Kelvin Droegemeier'a gönderildi.

"YAZ SEBEBİYLE ORTADAN KALKMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Raporun hazırlanmasında görev alan bağışıklık uzmanı Kristian Andersen, "Elimizdeki verilere göre pandeminin yaz sebebiyle ortadan kalkmayacağına inanıyoruz. Politika ve stratejilerimizi bu umuda dayandırmama konusunda dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Andersen, "Tabii ki yaz aylarının başında yayılmada azalma görebiliriz. Bunun nedeninin hava değişimi değil, alınan önlemler olacağını tahmin etmek daha doğru olur" diye konuştu.

SALGINDA ÖNEMLİ DETAY, İNSAN DAVRANIŞLARI

Dr. David Relman da salgının yavaşlamasında önemli detayın insan davranışları olacağını ifade etti. Dr. Relman, "Bir insan, başkasının yakınında hapşırır veya öksürürse, hava sıcaklığı ve nemin pek de bir önemi olmayacak" dedi.

Millî Akademiler, hazırladıkları raporda birkaç laboratuvarın kontrollü ortamlardaki yüksek sıcaklıklarla Koronavirüs 'ün çevrede kalma süresini azalttığını, ancak bu araştırmaların henüz sonuca varmadığını bildirdi.