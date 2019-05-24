Bilecik Pazaryeri
İlçe Devlet Hastanesi
Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran yaz aylarında çocuk sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, yaz aylarına girilen şu dönemlerde çocukların enfeksiyon, ishal ve güneş çarpmasına daha fazla maruz kaldıklarını belirterek alınacak basit önlemlerle çocukların yaz tatilini sorunsuz sağlıklı bir şekilde atlatabileceğini söyledi.
"Sıcak aylarda çocuklarımızın gıda tüketimine açık satılan ürünlerden uzak tutarak düzensiz beslenmenin önüne geçmeliyiz. Sıcaklarda tavuklu gıdaların ve sütlerin çok çabuk bozulması nedeni ile çocuklarımıza taze ürünlerin yedirilmesi gerekmektedir" diyen Hemşire Erduran yazın sıcak havalarda oyun oynayıp terleyen çocukların çok su kaybettiklerini belirtti. Hemşire Erduran, "Çocukların bol su içerek sulu meyveler tercih edilerek vitamin eksikliği ve susuzluğunu gidermeli. Çocukların, güneş ışınlarından gelen D vitamininden faydalanmalarının önemini vurgulayarak, güneşe çıkılacak saatler konusunda hassas davranılması gerekiyor. Çocuklara açık renkli kıyafetler giydirerek D vitamininden faydalanmaları için en fazla 5-10 dakika şapka ve gözlük takarak güneşlenmelerine fırsat verebilirsiniz. Halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi güneş çarpmasına işaret eden belirtileri gözlerseniz vakit kaybetmeden en yakın sağlık merkezine başvurun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Yaşam
Kaynak: İHA