Yaz aylarında klimalar, Atatürk Barajı'nın ürettiği elektriğin yüzde 85'ini tüketiyor

B2Press, yaz aylarında artan klima kullanımı neticesinde Türkiye'de tüketilen toplam elektrik enerjisini hesapladı. İncelemeye göre, 3 aylık yaz süresince serinlemek için başvurduğumuz klimaların, Atatürk Barajı'nın bir yılda ürettiği elektriğin yaklaşık yüzde 85'ini harcadığını ortaya kondu.



Klima kullanmak eskiden lüks olarak adlandırılırken, özellikle yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; evler, iş yerleri, kamu kurumları, kafe ve restoranlar için bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon ev tipi klimanın aktif olarak kullanıldığı öngörülüyor. Online PR Ajansı B2Press'in yaptığı hesaplamaya göre, serinlemek için günde ortalama 6 saat çalıştırılan 18.000 BTU'luk bir klima üç aylık yaz döneminde yaklaşık 630 kilowatt saat (kWh) elektrik harcıyor. Bu hesaptan hareketle Türkiye'de 3 aylık yaz döneminde kullanılan 12 milyon klimanın toplam tüketimi ise 7,8 milyar kilowatt saat (kWh), yani 7.560 gigawatt'a (GW) denk geliyor. Bu enerji tüketimi Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı'nın bir yılda ürettiği 8.900 gigawatt (GW) elektrik enerjisinin yüzde 85'ine denk geliyor.



Türkiye'den en çok klima ihracatı İtalya'ya



Artan klima kullanımı ve ihtiyacı iklimlendirme pazarını da hareketlendirdi. B2Press'in incelediği İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) verilerine göre geçtiğimiz yıl 1.012.185 adet split (duvar tipi) klima satışı yapıldı ve 303.988 adet split klima da ihraç edildi. Türkiye'de 2000 yılında henüz klima üretilmiyorken, bugün Avrupa'nın tüm ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşılmış durumda. 2019 Ocak ve Nisan ayları arasında en çok klima ihracatı İtalya'ya gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl İtalya'ya yapılan ihracat tutarı 30 milyon doların biraz altında iken bu sene rakamlar 40 milyon dolara yaklaşıyor. İklimlendirme sektörü, çevreci ve alternatif enerji olanaklarını da bünyesine katarak her yıl büyüyor.



Yazın klimalarda düşürülen her bir derece, elektrik tüketimini yüzde 10 artırıyor



B2Press'in analiziyle ortaya çıkan rakamlar, elektrik tasarrufunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaygın kanının aksine klimayı en düşük sıcaklığa ayarlamak, daha hızlı serinlik elde etmemizi sağlamıyor. Öncelikle rahat edeceğimiz en yüksek sıcaklığı seçmemiz gerekiyor. Bu sıcaklık genellikle Türkiye koşullarında 24-26C olarak kabul ediliyor. Düşürdüğümüz her bir derece ise klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 oranında artırıyor.



Klima kullanırken alınabilecek temel tasarruf önlemleriyse şöyle sıralanıyor:



"Klima satın alırken enerji tüketimi en az olan A sınıfı klimaları tercih edin.



Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 artıracaktır.



Klimanızın fan ayarı olarak bilinen üfleme hızını gereğinden yüksek tutmayın. Bu şekilde daha hızlı serinlik elde edemezsiniz.



Nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın.



Çok sıcak günlerde perde ya da jaluzinizi kapatarak güneş ısısını kesin.



Eski klimalarınızı yenileyin. Eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla yüzde 40'a kadar daha fazla enerji harcar.



Klimanızın filtrelerini belirli aralıklarla temizleyin, bakımlarını yaptırın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA