07.07.2019 10:46
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Yaz aylarında verimli spor, kilo verdiriyor

Yaz aylarında verimli spor, kilo verdiriyor

ADANA'da milli antrenör ve fitness eğitmeni Soner Kul, kilo sorunu olanların, konusunda uzman antrenörlerin bulunduğu salonlarda kilolarından rahatça kurtulabileceklerini belirtti.

ADANA'da milli antrenör ve fitness eğitmeni Soner Kul, kilo sorunu olanların, konusunda uzman antrenörlerin bulunduğu salonlarda kilolarından rahatça kurtulabileceklerini belirtti. İnsanların özellikle yaz aylarında kilo verme çabalarının arttığına dikkat çeken Soner Kul, bu durumun sağlıksız kilo verme sorununu da ortaya çıkardığını belirtti.
Alanında uzman antrenörlerle birlikte düzenli spor yapılarak sağlıklı kilo verilebileceğini söyleyen Kul, "Forma girmek, vücut geliştirmek isteyenlerin mutlaka diplomalı antrenörler nezaretindeki salonlara başvuruda bulunması gerekiyor. Bu amaçla bizlere gelen kişilere bilimsel programlar uyguluyoruz. Açık alanlarda kişi, kendi vücut ağırlığıyla veya salonlardaki aletleri satın alarak evinde de fitness yapabilir. Ancak salonlarda kontrollü şekilde spor yapılması daha sağlıklı" dedi.
Soner Kul, plansız bir şekilde kilo vermeye çalışmanın geçici sonuçlar vereceğini ve verilen kiloların da çok kısa bir sürede tekrar alınacağını söyledi. Kilo verme sürecinin planlanmasına da değinen Kul, "Öncelikle kişinin ideal kilosu belirlenir. Buna göre günlük alması ve spor yaparken harcaması gereken kalori miktarı tespit edilir. 1- 3 ay arası bir çalışma programı çıkartılır. Buradaki amaç, kişiye hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdirmektir. Haftada en az 3 gün uzman antrenörlerin nezaretinde çalışma yapılması gerekir" diye konuştu.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana, Spor

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