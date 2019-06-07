Yaz aylarının korkulu rüyası kene tutulmasına dikkat

Bolu'da, yaz aylarıyla birlikte havaların ısınmasını fırsat bilen piknikçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sıkça karşılaştığı kene tutulmasıyla ilgili ocak ayı itibarıyla il genelinde 281 kene tutulması yaşandı. Kene tutulması yaşayan vatandaşlar sağlık kuruluşlarında yapılan müdahalelerinin ardından 11 kişinin kanında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesi görülerek kanları analiz için Ankara'ya gönderildi. Ankara'ya gönderilen kan örneklerinden şuana kadar pozitif bir sonuçla karşılaşılmadı.

KKKA BELİRTİLERİ NELER?

Kene tutulmasıyla ilgili Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) rastlandığında ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyleyen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi Dr. Pınar Turan, alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

"Hasta insanlarla ve hayvanlarla temasta bazı önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Kenelerin öncelikle çıplak elle ezilmemesi gerekiyor. Mutlaka bez, eldiven, poşet veya cımbızla uzaklaştırılmalı o bölgeden. Hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla da çıplak elle temas edilmemesi gerekiyor. Bu şüpheyle hastaneye yatırdığımız hastalara eldiven, önlük ve maske gibi önlemler alarak yaklaşmalıyız. Hastalık genelde kene tutulmasından sonra 10 gün içinde ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, bulantı, kusma, ishal, cilt kanamaları ya da diş eti, burun kanaması, mide ve bağırsak kanamasıyla kendini belli edebilir. 10 gün içinde bu tür şikayetler olursa mutlaka hastaneye başvurulması gerekiyor" dedi.

"KENE NE KADAR KISA SÜREDE UZAKLAŞTIRILIRSA RİSK O KADAR AZALIR"

Dr. Turan, riskli alanlara gidildiğinde ve geri dönüldüğünde yapılması gerekenleri açıklayarak "Tarla, bağ, bahçe ve pikniğe gittiğimiz zaman yere bir örtü serilip onun üzerine oturulmalı. Mümkün olduğunca açık renk ve kapalı kıyafetler giyilmeli. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı. Kene gördüğümüz zaman çıplak elle kesinlikle müdahale edilmemeli. Hayvanlar belli aralıklarla uygun dozlarda ilaçlanabilir. Barınaklardaki çatlakların onarılması ve badana yapılması gerekiyor.

Riskli alanlardan dönüldüğünde kendimiz ve çocuklarımızın vücudunu, elbiselerini kene açısından kontrol etmemiz gerekiyor. Kene ne kadar sürede çıkarılırsa hastalığın görülme ihtimali o kadar azalıyor. Bu nedenle kendimiz bir cımbız, eldiven ya da poşet yardımıyla keneyi tutarak çıkarabiliriz. Ama çıkaramadığımız durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Yine bu kene tutulmasıyla karşılaşan kişilerin 10 gün boyunca bu hastalık belirtileri açısından kendilerini takip edip ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, bulantı, kusma gelişirse sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KENE ÇIKARILDIĞINDA NE YAPILMALI?

Turan, kene tutulmasıyla karşılaşan kişilerin kendi imkanlarıyla keneleri çıkardıklarında ise "Kene çıkarıldığında hastaneye getirilmesine gerek yok. Bir çamaşır suyu içine atarak öldürüp atabilirler. Daha sonra o bölgenin de su ve sabunla yıkanması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA