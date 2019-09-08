Yaz bitti, Erdek boşaldı

Okulların açılma tarihi yakınlaşınca Erdek'te tatil yapan tatilciler ayrılmaya başlamasıyla cadde ve sokaklar eski tenhalığına geri döndü.



Yaz aylarında tatilcileri konuk eden ve yoğun bir yaz sezonu geçiren Erdek ve Kapıdağ Yarımadası, okulların açılmasına sayılı günler kala yerini sakinliğe bıraktı. Yaz başında beklenen tatilci yoğunluğunu yakalayamayan ancak Ramazan ve Kurban Bayramlarında oldukça yoğun kalabalıkları ağırlayan Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nda 2019 yaz sezonu sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA