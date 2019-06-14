14.06.2019 14:22
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Yaz boyunca iyi müzik Kanyon'da!

Yaz boyunca iyi müzik Kanyon

Her zaman yenilikleri yakından takip eden ve sektörün öncüleri arasında yer alan Kanyon, misafirlerini yaz boyunca müzikle karşılayacak.

Her zaman güncel, dinamik ve hayata geçirdiği projelerle sektörde öncü olan Kanyon, 14 Haziran Cuma gününden itibaren yaz boyunca sürecek müzik günleri düzenliyor. Her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri Kanyon'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek canlı müzik performanslarıyla misafirler keyifli zaman geçirecek.

Hayatın koşuşturmasına tatlı bir mola vermek istiyorsanız, yaz boyunca açık havanın tadını doya doya çıkarabileceğiniz, kulaklarınızın pasını silecek bu renkli ve keyifli etkinliği kaçırmayın.

Kaynak: Bültenler
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