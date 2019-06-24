24.06.2019 16:01
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Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı

Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı. 8 Temmuz'da başlayacak olan kurslar 1 Eylül 'de sonra erecek.

Destekleme kurslarına başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Resmi örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-kurs modülünden başvuru yapacaklar. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecekler. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alarak e-kurs modülünden kayıt yapabilecekler. Mezun durumundaki öğrenciler kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecekler. Öğrenciler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunabileceklerdir. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
1 Eylül , Denizli , Güncel

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