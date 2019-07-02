02.07.2019 14:41
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Yaz eğlenceleri çocuk tiyatroları ile 10 'da

Yaz eğlenceleri çocuk tiyatroları ile 10

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, çocuklara yaz döneminde de keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir 'in eğlence ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, çocuklara yaz döneminde de keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Balıkesirlilere her zaman özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, yaz tatili boyunca çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. Yaz döneminde her Pazar günü 19.30'da miniklere eğlenceli anlar yaşatacak 10 Burda AVM, tiyatro etkinlikleri kapsamında her hafta farklı bir çocuk tiyatrosu ile minik ziyaretçilerini ağırlıyor. Eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunları ile yaz boyunca çocuklar 10 Burda'da gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını çıkaracak. Çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açan 10 Burda, ücretsiz olarak izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir , Yaşam

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