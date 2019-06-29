29.06.2019 12:15
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Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı

Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi Yaz Futbol Okulu faaliyetlerine başladı.

Bilecik 'in Söğüt İlçe Belediyesi Yaz Futbol Okulu faaliyetlerine başladı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çalışmaları sürdüren çocukları ziyaret ederek başarılar diledi. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Yaz futbol okulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Söğüt Belediyesi, Söğüt Spor ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen futbol yaz spor okulumuz ilçe tören alanında çim saha üzerinde gerçekleştirildi. Zeminin güzelliğinin yanı sıra havanında güzel olması çocuklarımızın daha eğlenceli ve daha verimli bir çalışma geçirmesini sağladı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İsmet SEVER , Bilecik , Söğüt , Futbol , Yaşam

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