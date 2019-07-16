Yaz geldi, bahçe ve balkonlar renklendi

sahibinden.com'un Haziran ayı verileri değerlendirildiğinde "Bahçe" kategorisinde yer alan Dekorasyon ilanları %36, Bitki & Çiçek %7, Sulama Gereçleri %14, Havuz sistemleri ilanları ise son iki ayda %100 artış gösterdi. Bahçe ürünü ilanlarına en çok ilgi gösteren ilk 5 şehir de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya oldu.

BAHÇE ÜRÜNÜ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK5 HUSUS

Bahçesini veya balkonunu yeni ürünlerle renklendirmek isteyenler için alışverişte dikkat edilmesi gereken bazı detayları şu şekilde sıralıyor:

Bahçe ürünü alışverişine çıkmadan önce kullanım amacı ve ortamın ölçüleri belirlenmeli.

Seçilecek bahçe ürünleri çok geniş alan kaplamamalı ve pratik kullanımlı olmalı.

Bahçede veya balkonda kullanılan diğer ünite ve aksesuarlarla yeni satın alınacak ürünler birbirini tamamlamalı.

Bahçe veya balkonda kullanılacak ürünleri seçerken rahatlık ve konfor ön planda tutulurken hafiflik, dayanıklılık ve kolay temizleme özellikleri göz önünde bulundurulmalı.