16.07.2019 14:14
Haberler» Güncel» Haber

Yaz geldi, bahçe ve balkonlar renklendi

Yaz geldi, bahçe ve balkonlar renklendi

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber balkon ve bahçeler de renklendi.

sahibinden.com'un Haziran ayı verileri değerlendirildiğinde "Bahçe" kategorisinde yer alan Dekorasyon ilanları %36, Bitki & Çiçek %7, Sulama Gereçleri %14, Havuz sistemleri ilanları ise son iki ayda %100 artış gösterdi. Bahçe ürünü ilanlarına en çok ilgi gösteren ilk 5 şehir de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya oldu.

BAHÇE ÜRÜNÜ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK5 HUSUS

Bahçesini veya balkonunu yeni ürünlerle renklendirmek isteyenler için alışverişte dikkat edilmesi gereken bazı detayları şu şekilde sıralıyor:

Bahçe ürünü alışverişine çıkmadan önce kullanım amacı ve ortamın ölçüleri belirlenmeli.

Seçilecek bahçe ürünleri çok geniş alan kaplamamalı ve pratik kullanımlı olmalı.

Bahçede veya balkonda kullanılan diğer ünite ve aksesuarlarla yeni satın alınacak ürünler birbirini tamamlamalı.

Bahçe veya balkonda kullanılacak ürünleri seçerken rahatlık ve konfor ön planda tutulurken hafiflik, dayanıklılık ve kolay temizleme özellikleri göz önünde bulundurulmalı.

Kaynak: Bültenler
Bahçe, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:04   Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar'ı ziyaret etti
18:03   Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü
18:03   Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
18:03   Bodrum'da orman yangını
18:03   Tuğgeneral Zorlu FETÖ ile amansız mücadelemiz devam ediyor
18:03   Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
18:02   Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza