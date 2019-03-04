Yaz Gününde Serinlemek İçin Mağaraya Kar Depoladılar

Kaynak: DHA

KONYA'nın Derebucak ilçesi sakinleri, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.Toros Dağları'nda yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki 'Cula Deliği' adlı mağara alanında 'Kar Basma Şenliği' düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe ulaşan karı, kürek ve testerelerle parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor.Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, geleneksel hale gelen kar depolama işlemenin şenlik havasında geçtiğini söyledi. Cula Deliği'ndeki alana ekiplerin yoldaki karları temizleyerek ulaşıldığını belirten Kısa, "Geçen yıl fazla kar yoktu ve bu etkinlik gerçekleşmedi. Bu yıl çok şükür bereket iyiydi ve yoğun bir katılımla, kar basma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Burada Cula Deliği ile Poyraz Deliği dediğimiz yere kar depoluyoruz. Cula Deliği daha geniş olduğu için burada daha fazla yoğunluk oluyor. Cula Deliği, yaklaşık 16 metre derinliğindedir. Yaz aylarındaki davetlere ikram etmek için buraya kar depolanıyor" diye konuştu.İlçede yaşayan Hüseyin Engin Taşdere da kar depolama etkinliğinin atalarının vasiyeti olduğunu belirterek, "Burada yoğun katılım ile Cula Deliği'ne kar basılıyor. Burada basılan karlar yaz aylarında çeşitli etkinliklerde tatlı, hoşaf türü yiyecek ve içeceklere katılıyor" dedi.