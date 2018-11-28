Yaz Kar Kış Demeden Hakkari'yi Tanıtıyorlar

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:27



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:27

Hakkari'nin doğa güzelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren doğaseverler, havaların soğuduğu ve kış aylarının yaklaştığı bugünlerde bile çalışmalarını sürdürüyor.Hakkarili Avukat ve Sosyolog Turgut Besi, doğa fotoğrafçısı Esat Kılıç, doğasever Kemal Dağgöl ve beraberindekiler, havaların soğumasına rağmen Hakkari'yi en güzel şekilde tanıtmaya devam ediyorlar. Yaz aylarında il dışında bulunan birçok dağcı, akademisyen, yabancı ve yerli turistlere rehberlik ederek Hakkari'nin tanıtımına öncülük eden Hakkarili doğaseverler, son günlerde havaların soğumasına rağmen ziyaret ettikleri bölgelerde çektikleri ve kartpostalları aratmayan fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde herkesin beğenisine sunuyorlar.Hakkari'nin turizm cenneti olduğunu belirten Turgut Besi, arkadaşları ile birlikte Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini ve herkesi bu güzellikleri görmeye davet ettiklerini söyledi. - HAKKARİ