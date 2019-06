Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , "Bu yaz kurslarında 200 bin civarındaki hocamız camileri çocukla dolduracaklar ve ahlakının Kur'an ahlakı olması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler." dedi.Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, her yaz tatilinde olduğu gibi bu sene de yaz Kur'an kurslarının açılışının sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.Yaz kurslarında çocukların doğru yöntem ve bilgiyle dinini öğreneceğini, Kur'an-ı Kerim'le tanışarak onu okuyup öğreneceğini ve tertemiz fıtratlarını koruyacağını aktaran Erbaş, çocukların birliği, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi ve dürüstlüğü yaşayarak gelecek umudunu büyüklerinden devralacağını söyledi.Erbaş, Hz. Muhammed'in hiçbir anne-babanın çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamayacağını buyurduğuna işaret ederek, "Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu seneki teması, 'Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun.' Gerçekten çok beğendim, tebrik ediyorum. Başkanlığımız, bütün müftülüklerimiz 160 bini aşan, fahri öğreticilerle beraber yaz kurslarında 200 bin civarındaki hocamız camileri çocukla dolduracaklar ve ahlakının Kur'an ahlakı olması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hepsine kolaylıklar diliyorum." diye konuştu."Aile, okul ve camiler önemli eğitim mekanları"İslam medeniyetinde eğitim mekanı açısından aile, okul ve camilerin önemine değinen Erbaş, ailelerin çocuklarını bu çağı dikkate alarak yetiştirmesinin önemli bir görev olduğunun altını çizdi.Erbaş, yaz kurslarının çocukların tatil dönemini değerlendirebilmesi açısından iyi bir imkan olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler eğitimi açısından özellikle görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri için önemli bir fırsattır. Zira din eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Onun için bize düşen en önemli görev evlatlarımızı bu kurslara teşvik etmek ve devam etmelerini sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.Yaz Kur'an kursları programı kapsamında kitap ve materyallerin motivasyon merkezli bir yaklaşımla çocukların seviyesi, ilgi ve beklentisinin dikkate alınarak hazırlandığını aktaran Erbaş, cami cemaatinin çocukların camiye gelmelerine ve camiyi sevmelerine katkı sağlaması konusunda tavsiyelerde bulundu.Erbaş, yaz kurslarının süresine değinerek, "Bu noktada zamanımızın kısa olduğunun farkındayız. Yaz kurslarındaki bu sınırlı zaman zarfındaki birinci ve en önemli gayemiz çocuklarımıza dinimizi, değerlerimizi, Kur'an'ı, Peygamber'i, camiyi ve hocayı sevdirmektir. Bunun için çocuklarımıza her şeyi öğretme ve her yanlışını düzeltme telaşından çok, onların gönüllerini fethetmeye gayret edelim." değerlendirmesinde bulundu.Yaz kursları 2 dönem halinde yapılacakDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise İslam'da eğitimin amacının inançlı, erdemli ve katma değer üreten insan yetiştirme olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'de indirilen ilk ayetlerde okuma ve öğrenmenin emredildiğini kaydetti.Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun din konusunda doğru bilgiyle aydınlatılması için görevli olduğunu hatırlatan Muslu, çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimine verilen önem dolayısıyla din eğitimi ve hizmetleri bağlamında çeşitli kurslar düzenlediğini aktardı.Muslu, yaz kurslarının Başkanlığın önemli ve kapsamlı yaygın din eğitimi faaliyeti olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:"Yaz dönemi kurslarımız iki dönem halinde günde üç saat olmak üzere 8 hafta devam edecektir. Birinci dönemi 17 Haziran-12 Temmuz, ikinci dönemi ise 15 Temmuz -9 Ağustos'ta uygulanacaktır. Yaz Kur'an kurslarında sınıflar, imkanlar ölçüsünde öğrencilerin yaş grupları ve bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Yine imkanlar ölçüsünde yatılı yaz kursları da yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 bin öğrencimiz yatılı yaz kursları imkanından yararlanmıştır. Buna ilaveten 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur'an kursları hizmetlerimiz de devam etmektedir. Mevsimlik işçilerin çocukları ile mülteci çocuklarına yönelik kurslar da ihtiyaç durumuna göre açılabilmektedir."Programda Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiir okunurken, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasını içeren "Karagöz-Hacivat" oyunu sergilendi. Yenimahalle Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi görme engelli Ubeyd Gökdoğan da Braille alfabesi ile yazılı Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an tilavetinde bulundu.Program sırasında bazı öğrenciler Erbaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.