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Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası

2019 yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılması ile Iğdır İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur'an kursları, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

01.08.2019 12:13 Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası
2019 yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılması ile Iğdır İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur'an kursları, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Iğdır İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak, spor alışkanlığı kazandırmak, Kur'an kurslarını daha cazip hale getirip öğrenciler için Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya merkeze bağlı Kur'an Kurslarından 30 takım katıldı.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Bu tür etkinlikler gençlerimizin fiziki gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda zihni ve manevi gelişimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Kur'an Kurslarımızda ki tüm öğrenciler buraya gelerek tanışıp, kaynaşacak ömür boyu sürecek bir kardeşlik bağı kuracaklar inşallah. Bu temenniler ile turnuvamızın hayırlı olmasını dileyerek, burada görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - IĞDIR

Futbol, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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