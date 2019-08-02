Haberler» Spor» Haber

Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi

Sivas İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası" heyecanı tamamlanırken, turnuvada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

02.08.2019 16:20 Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi
Sivas İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvası" heyecanı tamamlanırken, turnuvada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Selimiye Parkta Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül törenine Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Karainci Cami Derneği Gençlik Kolları ve Din Görevlileri ile Yaz Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

Programda ilk dörde giren cami takımlarına protokol üyeleri tarafından kupaları ve madalyaları verildi. Turnuvada İstiklal Cami şampiyon olurken, Selçuklu Yeşil Cami ikinci, Alibaba Yıldızevler Cami üçüncü ve Karainci Cami dördüncü oldu. - SİVAS

Selimiye, Futbol, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
17:35   Bursaspor'dan temlik açıklaması
17:31   Malcom, Zenit'te! 40 milyon euro... | Transfer haberleri...
17:31   Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'da! | Transfer haberleri...
17:27   Türkiye-Almanya: 3-1
17:25   Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
17:20   Türkiye'yi, Avrupa Şampiyonasında temsil ediyorlar
17:15   Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü