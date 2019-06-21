21.06.2019 10:02
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Yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt oldu

Yaz Kur

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, müftülük tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, müftülük tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.
Mudurnu İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, TOKİ Cami'nde başlatılan yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ünsal, okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler için yaz Kur'an kurslarının açıldığını ifade ederek, "Yaz Kur'an kurslarımız başlamış olup öğrencilerimiz camilerimizi doldurmaktadır. Mudurnu olarak köylerimizde ve mahallelerimizdeki camilerimizde bu yaz kurslarımız devam etmektedir. İki ay sürecek olan kurslarımızda yaklaşık iki bin öğrenci eğitim görecek. Bu kurslarımızda Kur'an öğrenmenin yanı sıra ibadet, itikat ve ahlak konularında dersler verilecektir." dedi.
Kur'an kursuna katılan Utku Özçelik ise okullar kapandıktan sonra camilerde açılan Kur'an kurslarına başladığını belirterek, "Camilerimiz çocuklarla doldu. Biz de camilerde dua ve sureleri öğrenerek bilgilerimizi artırıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Bolu, Mudurnu, Güncel

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