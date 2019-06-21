Yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, müftülük tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Mudurnu İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, TOKİ Cami'nde başlatılan yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ünsal, okulların kapanması ile birlikte öğrenciler için yaz Kuran kurslarının açıldığını ifade ederek, "Yaz Kuran kurslarımız başlamış olup öğrencilerimiz camilerimizi doldurmaktadır. Mudurnu olarak köylerimizde ve mahallelerimizdeki camilerimizde bu yaz kurslarımız devam etmektedir. İki ay sürecek olan kurslarımızda yaklaşık iki bin öğrenci eğitim görecek. Bu kurslarımızda Kuran öğrenmenin yanı sıra ibadet, itikat ve ahlak konularında dersler verilecektir." dedi.

Kuran kursuna katılan Utku Özcelik ise okullar kapandıktan sonra camilerde açılan Kuran kurslarına başladığını belirterek, "Camilerimiz çocuklarla doldu. Bizde camilerde dua ve sureleri öğrenerek bilgilerimizi artırıyoruz." dedi.

Okulların yaz tatiline çıkması ile birlikte Kuran kursuna başladığını anlatan Ahmet Can Karademir de, burada hem arkadaşları ile oyun oynadıklarını hem de din görevlilerinden Kuarn ve diğer dini bilgileri öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA