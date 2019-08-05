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Yaz Kur'an kurslarındaki 2 bin çocuğu kapsayan sağlık eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, camilerde açılmış olan yaz Kur'an kurslarına katılan 2 bin çocuğu kapsayan 'Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları, Hareketli Yaşam' konularını içeren eğitimler düzenlemeye başladı.

05.08.2019 11:43 Yaz Kur'an kurslarındaki 2 bin çocuğu kapsayan sağlık eğitimi
İl Sağlık Müdürlüğü, camilerde açılmış olan yaz Kur'an kurslarına katılan 2 bin çocuğu kapsayan 'Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları, Hareketli Yaşam' konularını içeren eğitimler düzenlemeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılmasını amaçladıklarını belirtti. Dr. Bilge, toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılmasının önemine vurgu yaparak, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda İl Müftülüğümüze bağlı camilerde açılmış olan yaz Kur'an kurslarında hedef kitlesi 7-12 yaş grubu çocuklara 'Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları, Hareketli Yaşam' konularını içeren eğitimler düzenlenerek etkinliğe katılan tüm çocuklarımıza bilgilendirme broşürleri ve ağız diş bakım seti hediye edilmiştir., Hedef kitlemizde yer alan çocuklarımızda sağlıklı davranış biçimlerini özendirme ve çocuklarda sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflenmiştir. Etkinlik kapsamında 2 bin çocuğumuza ulaşılması planlanmıştır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Yaşam

Kaynak: İHA

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