25.06.2019 14:59
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Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Yaz Kur

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince camilerde kurslara katılan öğrenciler güvenli trafik konularında bilgilendirildi. Ülkemizin toplumsal bir yarası olan trafik kazalarında insan hatalarını en aza indirmek için gerekli olan trafik güvenliği bilinci kavramını ve önemini çocuklara erken yaşta öğretmek amacıyla bu eğitimlere önem verildiği belirtildi. Çocukların küçük yaşta edindikleri trafik bilincinin ilerleyen yaşlarda daha etkin olarak hayatlarında uygulamaya koydukları kaydedildi. Daha güvenilir ve huzurlu bir trafik güvenliği için eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği , Bozüyük , Bilecik , Yaşam

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