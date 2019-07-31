Haberler» Güncel» Haber

Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilere yönelik trafik eğitim programları düzenlendi.

31.07.2019 12:07 Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilere yönelik trafik eğitim programları düzenlendi.

Seminerde Kur'an Kursu öğrencilerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçiş kuralları, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımının önemi, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Kızıl, seminerin amacının çocuklarda trafik olgusunu ve trafik kültürünü oluşturarak sosyal çevrelerinde bu davranışlarıyla örnek olmalarının sağlanması olduğunu söyledi. Daha güvenilir ve huzurlu bir trafik güvenliği için Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik eğitimlerin önümüzdeki günlerde de diğer camilerde devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11   Ece'nin hayali evlerine elektrik çekilmesi
15:11   Lübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptı
15:11   Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak
15:11   Pençe Harekatı'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
15:10   İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
15:10   Aydın'da 294 öğrenci sosyal çalışma programından faydalanıyor
15:10   Salda Gölü Millet Bahçesi'ne karşı yürütülen kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı