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Yaz kurslarında tiyatro gösterisi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaz kurslarına katılan çocukların sergilediği 'Ah Şu Büyükler' isimli oyunu sergilendi.

09.08.2019 09:52 Yaz kurslarında tiyatro gösterisi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaz kurslarına katılan çocukların sergilediği 'Ah Şu Büyükler' isimli oyunu sergilendi.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen tiyatro kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı 'Ah Şu Büyükler' isimli oyun Belediye Konferans Salonu'nda sergilendi.

Programa katılan Başkan İskender Yıldırım program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Yıldırım yaptığı konuşmada "Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. kültür ve sanata desteğimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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