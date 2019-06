Yaz kursu kayıtları başlıyor

Geleceğimiz olan çocukların tatil dönemini en güzel şekilde geçirmeleri adına düzenlenecek yaz kursu için kayıt başvuruları 10-21 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Yarının umudu olan çocukların vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, çağı yakalamış, nitelikli ve donanımlı bir şekilde yetişmeleri için uğraş veren İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşi, ikinci yılında da önemli etkinliklere imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Tatil döneminin verimli ve eğlenceli bir şekilde geçmesi adına; kreş bünyesinde İnegöllü çocuklara yönelik yaz kursu açılıyor.

"ÇOCUKLARIMIZA HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLIYORUZ"

Beşinci Mevsim Kreşi bünyesinde açılacak yaz kursu kayıt başvuruları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "2018 – 2019 döneminde sosyal belediyecilik ilkesiyle, ikinci yılını yaşadığımız Beşinci Mevsim Kreşinde, çocuklarımızın her açıdan gelişmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz. Kreşimizde 3-5 yaş aralığındaki yavrularımız eğitim alıyor. Ailelerimiz de canından çok sevdikleri evlatlarını beşinci mevsim kreşimizde emin ellere teslim etmenin huzurunu yaşıyorlar. Bu güzel mekanda geleceğimiz olan yavrularımıza sıcacık bir ortamda her türlü imkanı sunmaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

YAZ KURSU İÇİN KAYITLAR 20 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Kişilikli, karakterli, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, çağı yakalamış, nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek için uğraş veriyoruz diyen Taban, "Bu bağlamda şimdide kreş bünyesinde yaz kursu açıyoruz. Kreşimiz çatısı altında 01 Temmuz 2019 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında 1 ay 10 günlük süre zarfında açacağımız yaz kursumuzda, 60 Aylık – 72 aylık ( 5-6 Yaş arası ) çocuklarımıza hizmet vereceğiz. İlçemizde yaşayan ve 5-6 yaş aralığındaki tüm çocuklarımız potansiyel öğrencimizdir. Toplam kontenjanımız 50 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlarımız 10-21 Haziran tarihleri arasında kreşimiz binasında yapılacaktır. Yaz kursu başlangıç tarihi 01 Temmuz bitiş tarihi ise 09 Ağustos'tur. 1 ay 10 günlük süre için kayıt ücretimiz 250 TL olup, kesin kayıt hakkı kazanılmasını takiben, İnegöl Belediyesi tahsilat veznesine peşin olarak ödenecektir" dedi.

KURS SÜRESİNCE VERİLECEK DERS VE ETKİNLİKLER

Yaz kursu sürecince verilecek ders ve etkinliklere de değinen Taban, "Uzman eğitmenler tarafından çocuklarımıza

İngilizce dersleri, değerler eğitimi, akıl oyunları, el sanatları (ebru, ahşap boyama, keçe çalışmaları vb.), Kültür Park içi Belediye Kapalı Spor Salonu'nda sportif etkinlikler (jimnastik vb.), müzik, Sosyal ve Kültürel dış geziler, Toprak ile Tanışma( İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak etkinlik ) ve Doğa Yürüyüşü şeklinde gerçekleştirilecektir."

Beşinci Mevsim Kreşinin, farkındalık ortaya koyan bu tür etkinliklere bundan sonra da devam edeceğini belirten Taban, "Kreş bünyesinde hayata geçireceğimiz yaz kursu için kontenjanların sınırlı olduğunu buradan bir kez daha belirtirken, yarınlarımız olan çocuklarımızın her açıdan en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her türlü imkanı sağlayacağımızı ifade eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.

