Haberler» Güncel» Haber

Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik polisleri camide trafik eğitimi verdi.

23.07.2019 12:04 Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi
Kütahya'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik polisleri camide trafik eğitimi verdi.
Kent merkezindeki çeşitli cami ve Kur'an kurslarında kurslara katılarak yaz tatillerini değerlendiren öğrenciler, Ku'an ve dini eğitimlerinin yanı sıra trafik eğitimi alıyor.
Kütahya Müftülüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan protokol kapsamında cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden trafik amir ve polisleri, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler veriyor.
Protokol kapsamında Zafertepe Mahallesi'ndeki Valide Sultan Cami'sinde öğrencilerle bir araya gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik amiri Erkay Akça ve trafik polis memurları, yaya ve araç trafiği hakkında çocukları bilgilendirdi.
Eğitimde ayrıca, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulmaması, yaya geçitlerinde cep telefonu ile ilgilenilmemesi, motosiklet kullanımında kask kullanımı gibi konulara değinildi.
Kaynak: AA
Kütahya, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:39   Başkan Öndeş, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu
13:39   Vali Karaloğlu'ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
13:39   Kayseri'de düzensiz göçle mücadele
13:38   Su baskını ve toprak kayması - Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuk cesedi bulundu (3)
13:38   Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - SİVAS
13:38   Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor
13:37   Ankara Emniyetinden "Avcı Kızlara" operasyon