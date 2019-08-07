Yaz modası şehre geldi

Sokaklarda, plajlarda rengarenk kombinler göz dolduruyor. Peki ya şehri terk edemeyenler? Morhipo.com koleksiyonları hem klasik hem spor kıyafet seçenekleriyle şehre yaz modasını getiriyor.

HEM KLASİK HEM SPOR ŞIKLIK

Sahilde olmak yerine toplantıdan toplantıya koşmanız gerekiyorsa, blazer ceketler kurtarıcınız olacak diyebiliriz. Yaz modasını yakalamak için bu ceketleri kot şort, bisiklet şortu gibi spor parçalarla birlikte kullanabilirsiniz. Beyaz tişört ve etekleri de yine tamamlayıcı olarak tercih edebilirsiniz.

YAZIN TÜM RENKLERİ ÜZERİNİZDE

Şehrin yorucu havasına tarzınızla biraz renk katabilirsiniz. Parlak ve canlı renkler yazın tüm enerjisini hissetmenizi sağlayacaktır. Farklı renkte pantolonlar ve ceketleri bir arada kombinleyebilir ya da baştan aşağı canlı bir renkte giyinmeyi tercih edebilirsiniz.

KLASİK ALTERNATİFLER

"Farklı tarzları birleştirerek kullanmak benlik değil" diyorsanız blazer ceketleri büyük kemerler ve bol pantolonlarla kombinleyerek maskülen bir şıklık yakalayabilirsiniz. Parlak renkli ceketler de klasik tarzınızda fark yaratacaktır.