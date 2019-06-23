23.06.2019 11:40
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Yaz sanat okulları başlıyor

Yaz sanat okulları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde çocuklar için düzenlenen yaz dönemi sanat okulları pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi'nde çocuklar için düzenlenen yaz dönemi sanat okulları pazartesi başlıyor. 24 ayrı branşta açılan kurslara 7-14 yaş arasında bin 379 çocuk katılacak.

Muratpaşa Belediyesi, kentin tam merkezinde ama dev çınar ağaçları kaplı, restore edilmiş eski Rum evleriyle birlikte küçük bir amfi tiyatronun da bulunduğu ve kuş seslerinin eksik olmadığı Değirmenönü Kültür Merkezi'ni bu yaz döneminde de çocuklara tahsis etti. Çocuklarının yaz tatilini farklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak isteyen ailelere bambaşka bir pencere açan Muratpaşa Belediyesi, Değirmenönü'nü çocuklar için sanat okuluna dönüştürdü. Gitardan bağlamaya, yan flütten darbukaya, kemana ve orga, tiyatro ve diksiyondan dansa ve seramiğe 24 aynı branşta açılan kurslara 7 - 14 yaş arası bin 379 çocuk kurslara kayıt yaptırdı. Pazartesi günü ve devam eden hafta sınıfların belirlenmesiyle başlayacak kurslar, 30 Ağustos'ta sona erecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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