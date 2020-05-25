Yaz sıcağına karşı antibakteriyel konforlu maske - BURSA

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaz sıcaklarında birçok kez yıkanıp kullanılabilen antibakteriyel özellikli, ısı, nem ve hava geçirgenliğine sahip "konforlu" maskeler geliştirilmesi için tekstil firmalarına...

25.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:14
Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaz sıcaklarında birçok kez yıkanıp kullanılabilen antibakteriyel özellikli, ısı, nem ve hava geçirgenliğine sahip "konforlu" maskeler geliştirilmesi için tekstil firmalarına destek veriyor.
Tekstil sektörü başta olmak üzere firmaların rekabetini artırmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek için 2008 yılında kurulan BUTEKOM, Kovid-19 sürecinde de önemli rol üstleniyor.
Geniş bir yelpazede testler gerçekleştirip teknik danışmanlık hizmeti sunulan BUTEKOM'da son dönemde yıkanabilir, antibakteriyel cerrahi maske üretimi konusunda çalışmalar yapılıyor. Merkezin teknik danışmanlık sağladığı firmalardan ikisi bu maskelerin belgelendirme sürecini tamamlayıp ihracat aşamasına geldi.
BUTEKOM Proje Danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelede en önemli tedbirlerden birinin maskenin toplu alanlarda zorunlu hale getirilmesi olduğunu söyledi.
Karahan, kapalı olan iş yerleri ve okulların açılmasıyla maskeye talebin daha da artacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Şu anda da çok ciddi talepler var. Özellikle 'cerrahi maske' dediğimiz üç katlı maskelerle ilgili birçok firma yatırımlar yapıyor. Ancak bu maskeler kullanıp atılan, gün içinde değiştirilmesi tavsiye edilen maskeler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda günlük milyonlarca maskenin tüketilmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı biz BUTEKOM olarak bu mücadeleye katkı sunmak amacıyla kullanıp atılan maskelerin yerine tekrar yıkanıp kullanılabilen aktibakteriyel filtrasyon özelliğine sahip bez maskelerin üretimiyle ilgili firmalara teknik danışmanlık sağladık."
Özellikle haziran ve temmuz aylarında sıcaklıktan dolayı maske kullanımının zor olacağını dile getiren Karahan, maskenin konfor özelliklerinin de içinde olduğu teknik paketle danışmanlık sağladıklarını aktardı.
Test için 20'ye yakın firmadan başvuru aldıklarına değinen Karahan, "Bizim testlerimiz ürünün geliştirilmesini amaçlıyor. Örme kumaşlar ve dokuma kumaşların filtrasyon için en uygun hale getirilmesiyle ilgili çok ciddi katkılar sağladık." dedi.
"En az 15 yıkanıp kullanılabilir"
Prof. Dr. Karahan, maskeler küçük ebatlı ürünler olduğu için firmaların milyonlarca adet üretim yapabileceğini vurguladı.
Birkaç tesisin bez maske işinde faaliyet göstermesinin bile özellikle iç piyasadaki ihtiyacı önemli oranda karşılayacağını anlatan Karahan, şunları kaydetti:
"En az 15 kez yıkanıp kullanılan bu ürünlerin cerrahi maskeyi ikame etmesi durumunda çevresel ve ekonomik etkilerin azaltılması son derece mümkün. Bu yüzden BUTEKOM olarak bu girişimleri destekliyoruz. Özellikle yaz aylarında cerrahi maske kullanımı rahatsız edebilir. Bundan dolayı bez maskelerin kullanılması konfor ve ergonomi açısından kişiye rahat kullanım sunabilir."
Karahan, maske kullanımındaki konfora vurgu yaparak, "Konforu üç şekilde düşünmek lazım. Biri ısı yani termal geçirgenlik, ikincisi nem geçirgenliği, üçüncüsü ise hava geçirgenliği. Bunlardan üçünden biri iyi gerçekleşmediğinde sıkıntı veriyor. Bu durum giyilen ürünlerde olduğu gibi maskede de geçerli. Taktığınız zaman iç kısımdaki havanın dışarı atılabilmesi lazım. Biz maskeleri konfor cihazımızla test edebiliyoruz." diye konuştu. Yaz sıcağına karşı antibakteriyel konforlu maske - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Bursa, Güncel, Haber

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