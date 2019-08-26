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Yaz sıcağını unutturan yürüyüş

ADANA sıcaktan kavrulurken, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocak Kanyonu, serin havasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

26.08.2019 09:30 Yaz sıcağını unutturan yürüyüş
ADANA sıcaktan kavrulurken, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocak Kanyonu, serin havasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
Bolkar Dağları Cocakdere Milli Parkı sahası içerisinde bulunan kanyon, doğa tutkunlarına görsel şölen sunarken, buz gibi akan deresiyle de yaz sıcağını unutturuyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'de (PRODOSS), ağustos sıcakları nedeniyle bölgeye 'üçü bir arada doğa gezisi' düzenledi. 12 kilometrelik patika, orman ve dere içi yürüyüşü etkinliğine katılan kulüp üyeleri, serin havada yürümenin ve derede oluşan doğal havuzların soğuk sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Doğa tutkunları derin sulardaki geçişleri ip emniyeti yardımıyla yaparken hem adrenalin yaşadı, hem de orman dokusu ve kanyon görüntüsüne hayran kaldı. Patika, kanyon ve dere içi yürüyüşü kamp alanında yapılan mangal keyfi ile sona erdi.



Çamlıyayla, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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