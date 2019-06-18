18.06.2019 11:42
Haberler»Güncel » Haber

Yaz sıcaklarında kalıcı makyaj önerileri

Yaz sıcaklarında kalıcı makyaj önerileri

Yaz sıcaklarının en üst noktalara ulaştığı bugünlerde cilt terlemeye makyajın kalıcılığı azalmaya başlıyor.

Yaz sıcaklarının en üst noktalara ulaştığı bugünlerde cilt terlemeye makyajın kalıcılığı azalmaya başlıyor. Ancak düğünlerin, yaz davetlerinin çokça olduğu bu dönemde kusursuz görünümü kalıcı hale getirmek mümkün.

Günümüzde kadınların güzellik anlayışları değişiyor. NPD Group'un Ulusal Satın Alma Günlüğü Araştırmasına göre cilt bakım ürünleri, renkli kozmetik ürünlerine göre daha fazla tercih ediliyor. Kusursuz görünen bir makyaj için önceliğin pürüzsüz bir cilt olduğunun farkında olan kadınlar cilt bakım ürünlerinde de doğal içerikleri tercih ediyor.

Fransa'daki bağlardan elde edilen patentli içerikler ve organik üzüm suları kullanarak oluşturduğu doğal serileri ile Caudalie, cilt bakımında kadınların yanında. Caudalie'nin kült ürünleri arasında yer alan doğal formülü, özel içeriği, makyajı sabitleyen etkisi ile Beauty Elixir çok amaçlı güzellik sunuyor.

Macaristan Kraliçesi Isabella'nın "gençlik iksirinden" ilham alınarak formüle edilen Beauty Elixir; günlük nemlendiriciden önce tonik olarak kullanabiliyor. Gün içerisinde ciltteki mat görünümü almak ve tazelenmek için de kullanılabilen Beauty Elixir ayrıca yaz aylarında ferahlatıyor.

Yaz aylarında planlanan tatiller, katılınması gereken düğünler ile birlikte makyajın kusursuz ve kalıcı olması isteniyor. Beauty Elixir makyajın ciltte sabit kalması ve bozulmaması için kullanılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Makyaj, Güzellik, Kadın, Yaşam, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:03 ANKARA Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş
13:02 Havadaki paraşütçüyü gören gençlerin şiveli konuşmaları güldürdü
13:02 Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü
13:02 Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu tanıtıldı
13:01 Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
13:01 'Çaya Geliyoruz' projesi ile şehit annesinin çay hasadını yaptılar/ Ek fotoğraflar
13:01 Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı