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Yaz sıcaklarında sokak hayvanlarını unutmadılar

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hem doğayı koruyan hem de ekosistem içerisindeki canlıların yaşam sürdürülebilirliğine destek veren Limak Enerji, yaz sıcaklarında sokak hayvanlarını unutmadı.

25.08.2019 11:06 Yaz sıcaklarında sokak hayvanlarını unutmadılar
Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hem doğayı koruyan hem de ekosistem içerisindeki canlıların yaşam sürdürülebilirliğine destek veren Limak Enerji, yaz sıcaklarında sokak hayvanlarını unutmadı.

4 şehirde 100'e yakın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet sunan Limak Enerji, sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için müşteri işlem merkezlerinin önüne su ve mama kapları yerleştirdi. Sıcak yaz günlerinde hayvanların özellikle su ihtiyaçlarının arttığına dikkat çeken şirket, hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki hayvanların yazı susuz geçirmemeleri için 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle Projesi'ne start verdi. Limak Enerji, proje ile sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına bu projeye imza attık. Bu tür projelerin sayıca fazlalaşması doğal yaşamın korunması açısından umut verici. Çalışmamız sadece yaz ayları için değil, kış aylarında da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın imdadına yetişecek. Bu proje kapsamında sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bu sıcak günlerde onlara su ve mama sunarak, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Projemiz uzun yıllar minik dostlarımızın hayatına dokunmaya devam edecek. Özellikle hizmet verdiğimiz bölgede yaşayan sokak hayvanlarına yardımcı olurken, bölgemizdeki çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisini aşılamayı görev ediniyoruz" dedi.

Limak Enerji, vatandaşların yaz boyunca evlerinin önünde su kapları bulundurmasının bu sıcak günlerde tüm hayvanlara yardımının dokunacağını belirterek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da takipçilerine de "Lütfen siz de küçük dostlarımızı unutmayın" mesajı verdi. - BURSA

Limak Holding, Güncel

Kaynak: İHA

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