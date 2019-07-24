Yaz spor okulları 1. dönem sertifika töreni gerçekleşti

8 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarında 878 sporcu, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Her yaştan vatandaşın beklentileri ve talepleri üzerine yola çıkan İnegöl Belediyesi, okulların kapanmasının ardından 24 Haziran tarihi itibariyle yaz spor okullarının ilk döneminin startını vermişti. Yaz spor okulları eğitimlerinin 1. dönemi 24 Haziran-24 Temmuz arasında gerçekleşti. Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Yüzme, Cimnastik, Okçuluk, Oryantiring Ve Spor Tırmanış branşında kayıt alındı.

TALEP HER YIL ARTIYOR

Her yıl talebin arttığı kurslarda ilk dönem 8 farklı branşta 878 sporcu ile başladı. İlk dönem 24 Temmuz'da sona erdi. Kursun son gününde sporcular için sertifika töreni düzenlendi. 2. Dönem kayıtları ise 2 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Yeni dönem kayıtları ise sürüyor.

8 BRANŞTA 878 SPORCU YER ALDI

1.dönem yaz spor okullarında; yüzme 300, basketbol 126, voleybol 126, masa tenisi 56, cimnastik 95, sportif tırmanış 54, oryantiring 50 ve okçuluk 71 olmak üzere toplam 878 sporcu eğitim alırken, Belediye Spor Salonunda düzenlenen törene; Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Ridvan Kocaağa ile AK Partili yöneticiler ve yaz spor okullarına katılan sporcular ile aileleri katıldı.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Sertifika töreni öncesi genç sporcuların ve ailelerinin heyacanına ortak olan Belediye Başkanı Alper Taban, gençleri önemsediklerini ifade ederek; "878 tane öğrencimiz bugün sertifikalarını alacaklar. Öncelikle bize duyduğunuz güven için ben kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendi evladımız gibi benimsedik çok değerli hocalarımızın çok değerli yöneticilerimizin rehberlikleri eşliğiyle burada yaz etkinlikleri kapsamında kendileri faaliyetlerde bulundular. Hayat boşluk kabul etmiyor. Okul döneminde öğrencilerimiz derslerine motive olmuşturlar. Yazında eğlenceli bir şekilde spor faaliyetleri içerisinde bulunarak güzel bir dönem geçirmiş oldular. Her dönem branşlara başvurulan kişi sayısını arttığını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Yeni belediye spor yönetimi beraberinde spor müdürlüğümüz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber gençlerimizi, öğrencilerimizi önemsiyoruz. Onlara dair ileriye dönük daha geniş kapsamlı yatırımlar yapmak istiyoruz. " dedi.

YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR, ZAMANLARINI İYİ DEĞERLENDİRMELERİNİ SAĞLIYORUZ

İlk dönemi başarıyla tamamlayan çocuklarımızın tatil dönemlerinde zamanı iyi değerlendirme noktasında destek verdiklerini belirten Alper Taban; " Başta çok kıymetli hemşerilerimizin vatandaşlarımızın halkımızın görüş ve önerilerine başından beri talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Her branşta, branşlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni branşları da açmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. 8 branşta öğrencilerimizi kabul ettik. Kıymetli hocalarımızın eşliğinde bu branşlarda eğitim alan çocuklarımızın sertifikalarını teslim ediyoruz. Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediye onlara zaman ayırmaktır diye düşünüyorum. Onlar için kafa yormak gelecekte onların bu şehrin bu ülkenin yönetiminde olacaklarını da göz önünde bulundurarak onları çok güzel bir şekilde yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Geleceğe hazırlamamız lazım. Bizde bu nokta da bu bakış açısıyla onların bu fırsatlardan istifade etmesini diliyoruz." Beyanında bulundu.

ÖNERİ VE TALEPLERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Ailelere bu konuda çok görev düşüyor. Gençlerimizin yeteneklerinin keşfedilmesi ve faydalı aktivitelere yönlendirilmesi hepimiz için önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere törene katılan protokol üyeleri küçük sporculara sertifikalarını takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.