Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 81 ildeki spor merkezlerinde 29 Haziran Cumartesi günü kapılarını açacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz düzenlenecek organizasyonla çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmeri ve sporla tanışmaları amaçlanıyor.

Geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları'na 2016 yılında 1 milyon 397 bin 976, 2017 yılında 1 milyon 455 bin 74, 2018 yılında ise 1 milyon 581 bin 328 çocuk ve genç katılırken, bu yıl eğitim çalışmasından 1 milyon 600 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.

Kasapoğlu: "Sporun her branşı ayrı bir değer"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllardır düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın artık daha coşkulu ve kalabalık geçtiğini vurguladı.

Bütün imkanlarıyla gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini, çocukların spor alışkanlığı kazanmasında velilere de büyük görev düştüğünü aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımız için Yaz Spor Okulları'nı hizmete açıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz ve görevimiz ama velilerimizin de evlatlarını yaz spor okullarına göndermesi işin hayati noktası. Sporun her branşı ayrı bir değer. Biz bütün sporları çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, faydası, insan ruhuna, bedenine, zihnine kattıkları başka. Bu açıdan biz sporun her branşını yaygınlaştırma, aslında sporun kendisini yaygın hale getirme ve toplum hayatının ayrılmaz bir parçası kılma gayretindeyiz. Günden güne sayısı artan, gelişen, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla teknik olarak donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz. Başarıları hem artıracak hem istikrarlı hale getireceğiz."

Çocukların ve gençlerin bu tür imkanlardan sadece yazın değil, kış aylarında da yararlanabileceklerinin müjdesini veren Kasapoğlu, "Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherler var. Biz onları el birliğiyle gün yüzüne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekleri bulunan alanın en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA