- Yaz Spor Okullarında öğrenci sayısı 9 bine ulaştı

- Yaz Spor Okullarında öğrenci sayısı 9 bine ulaştıAĞRI - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İl Spor Merkezleri uygulamasında, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor Okullarında öğrenci sayısı 23 branşta, 9 bine ulaştı. Ağrı'da okulların tatil olmasıyla birlikte başlayan Yaz Spor Okullarında şuana kadar 9 bini aşkın sporcuya lisans çıkarıldı.Toplam 23 branşta açılan Yaz Spor Okullarında basketbol ve yüzmeye olan ilginin bir hayli fazla olması da ayrıca dikkat çekiyor. İki branştaki öğrenci sayısının toplamı 2 bine yaklaştı.Ağrı'da Yaz Spor Okullarına olan ilginin bu yıl geçen yıllara göre iki katına çıktığını ifade eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, bu durumun kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirtti."Spor bilinci Ağrı'da yerleşmiş durumda"Ağrı genelinde spor bilincinin her geçen gün iyice yerleştiğini kaydeden Budak, yaptığı açıklamada: "Her yıl olduğu gibi bu sene de Spor Bakanlığımız tarafından Yaz Spor Merkezlerimizi açmış bulunuyoruz. Geçen yıllara oranla şu anda oldukça artış var öğrenci sayımızda. Bu yıl Yaz Spor Merkezlerimize rağbet oldukça fazla. Velilerimiz zaman zaman öğrencileri ile birlikte gelip, spor yapıyorlar. Şu anda 9 bini aşan lisanslı sporcu sayısına ulaştık. Yaz Spor Merkezlerimizde 23 branşta hizmet vermekteyiz. En çok ilgi gören branşlarımız ise yüzme, basketbol ve futbol. Tabi diğer branşlarımıza da ilgi her geçen gün artıyor. Antrenörlerimizin nezaretinde her gün rutin bir şekilde branşlar da antrenmanlarımız devam ediyor. Bu açmış olduğumuz branşlarda ki eğitimlerimiz yüzme dışında, diğer branşların tamamında ücretsizdir. Zaten biz, Spor Bakanlığımızın çalışması doğrultusunda sporu tabana yayma, her bireyi sporla tanıştırma, sadece çocukları değil yetişkinleri de çalışmalara dahil etmeyi amaçlıyoruz. Yaşlı, genç, kadın demeden her kese spor yaptırma amacındayız. Ailelerimize, velilerimize buradan şunu demek istiyorum. Sağlıklı yaşam için her alanda spor yapmamız gerekiyor. Bize bu konuda yardımcı olsunlar. Biz her zaman onların hizmetkarlarıyız. Bütün imkanlarımızla yanlarındayız. İstekleri olduğu vakit bize çok rahat ulaşabilirler ki, şu anada baktığımızda kayıt yaptıran öğrencilerimize spor bilinci Ağrı'da oldukça yerleşmiş durumda" dedi."Sporda başarı, uzun soluklu bir iş"Açıklamasının devamında spor alanında ulusal ve uluslar arası yarışmalarda Ağrılı sporcuların elde ettiği derecelere değinen Budak, "Bu açtığımız spor merkezleri sayesinde, spor alanın da il olarak oldukça başarılı bir konuma geldik. Biliyorsunuz ki spor, uzun soluk bir iş. Yani bir anda başlayıp derece elde edemiyorsunuz. Şu anda atletizm, kayak, halter, güreş, boks, yüzme, tekvando, tenis gibi branşlarda oldukça başarılı sporcularımız yetişti ve birçok ulusal ve uluslar arası turnuvada başarı elde ettik. İnşallah bunların devamı da gelecek. Zaten Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 100 günlük eylem planında yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi devam ediyor. Okullar sezon açılınca tekrardan 3. sınıf seviyesinden başlayacak. Bunu daha da geliştirip, ne kadar çocuğa ulaşabiliriz? onu planlıyoruz. Şu anda bölge illere göre Ağrı'nın durumu bazen imkanlarımız kısıtlı kalsa da oldukça iyi durumda. Spora dediğim gibi büyük bir rağbet var. Bazen velilerimiz yüzme havuzu sayısı, diğer spor alanların arttırılmasını talep ediyor. Bizde bu talepleri karşılamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Genel müdürlüğümüzle birlikte koordineli çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olur. Bu yıl 9 binin üzerinde sporcu sayısına da ulaşmak ayrıca bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor Okullarına gelen ve dört yıldır yüzme dalında spor yaptığını söyleyen sporcu Nurullah Çetin ise herkese açılan kurslara gelmelerini tavsiye ederek, "Dört yıldır Gençlik Spor Müdürlüğümüz bünyesinde açılan Yaz Spor Merkezlerinde spor yapıyorum. Yüzme branşında kendimi geliştirdim. Türkiye ve Bölge geneli yarışmalara katıldım. Bu yarışmalar neticesinde Doğu Anadolu birinciliğim var. Diğer yarışmalardaki derecelerimle birlikte toplam dört tane birinciliğim var. Hedefime adım adım yaklaşmak için çalışmalarımı burada sürdürüyorum. Açılan bu spor merkezleri bizim için çok iyi oldu. Ağrı' da deniz olmadığı halde yüzmeyi çok iyi bir şekilde burada öğrendim. Benim gibi binlerce arkadaşımda burada öğrendi. Bazen bunu duyanlar şaşırıyorlar. Ağrı gibi bir yerde bu kadar iyi yüzmeyi nereden öğrendiniz? diye soruyorlar. Ben bütün arkadaşlarıma yüzmeyi ve açılan kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Bize çok güzel ve iyi imkanlar sağlıyorlar burada. Değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı."Bu yıl, rekor sayıya ulaştık"Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen projelerle hem kentte spor bilincinin yerleştiğini hem de imkanların oldukça arttığını dile getiren ve bu yıl gördüğü ilgi ile futbolu geride bırakan basketbol kursunda antrenörlük yapan, aynı zamanda Basketbol İl Temsilcisi olan Erhan Alptekin'de yaptığı açıklamada, "Yaz Spor Okullarımız kapsamında açtığımız kurslarımıza ilgi bu yıl çok fazla. Hatta diyebilirim ki bu ilgi bu sene futbolu geçmiş bulunmakta. 700'e yakın kursiyerimiz kursumuza başvurdu ve eğitimlere devam ediyor. Günde altı, yedi gurupla çalışıyoruz. Öğrencilerimizi yaşa göre kategorilere ayırıyoruz. Bu sene gerçekten Ağrı'da artık spor bilincinin yerleştiği görebiliyoruz. Kurslarımızda toplam başvuru ve devam eden öğrenci sayılarına bakarsak rekor sayıya ulaştığımızı görebiliyoruz. Ayrıca kurslarımız sayesinde oldukça başarılı sporcularımız yetişiyor. Bizlere buradan bu imkanları sağlayan her kese teşekkür ediyoruz. Burada çalışmaya başladığımız ilk yıllarda 820 öğrenciye bir top düşerken, şu anda her öğrenciye iki top düşüyor. Bunun yanında diğer malzemelerde de sıkıntılarımız giderilmiş, tüm imkanlar yerine getirilmiş durumda. Kurslarımıza bu yıl kız öğrencilerinin oldukça ilgi göstermesi hatta erkeklerden daha fazla sayıya ulaşmaları da ayrıca sevindirici ve dikkat çeken bir durum. Son dört beş yıldır Ağrı'da spora çok iyi derece de ilgi var" dedi.