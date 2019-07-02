02.07.2019 13:59
Haberler » Güncel » Haber

Yaz tatilinde okullar onarılacak…

Yaz tatilinde okullar onarılacak…

Yaklaşık 5,5 Milyon bedelle ihalesi yapılan onarım işi kapsamında İl genelinde bulunan 26 okulumuz yaz tatilinde onarılacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi fiziki mekanlarda eğitim almaları için İl genelinde bulunan 26 okulumuz yaz tatilinde onarılacak.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in talimatları doğrultusunada; Merkez İlçede 8, Lüleburgaz İlçemizde 6, Vize İlçemizde 4,Babaeski İlçemizde 3, Pınarhisar İlçemizde 2, Pehlivanköy, Demirköy ve Kofçaz İlçelerimizde 1'er okul olmak üzere toplamda 26 okulumuzda onarım işlemlerine başlanılacak.

Kaynak: Bültenler
Lüleburgaz , Merkez , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:04 SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Ayaklarımı bağlayıp tavana ters...
14:04 Suriyeli yetim çocuklara moral etkinliği
14:03 TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN (Geniş haber)
14:03 Çevreciler Pasifik Okyanusu'ndan 40 tondan fazla çöp çıkardı
14:03 Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
14:02 TOKİ'nin Başakşehir'de yaptığı konutlar için kura çekimi gerçekleşti
14:02 "Yurt dışında din hizmetleri zorlu süreçlerden geçilerek yapılıyor"