Yaz tatilinde okunacak 5 kitap

O zaman yaz tatilinizde okuyabileceğiniz 5 kitap önerisi bizden.

Milattan önce 10. yüzyılda papirüslerin birbirine yapıştırılmasıyla başlayan mükemmel serüven; kitap… Yazın tatillerde çoğu kişinin elinin altında bulunan kitapları en çok seçerken zorlanıyoruz. Tara Kitap etiketiyle yayımlanan bu 5 kitap yaz tatilinizde size eşlik edecek. Kütüphanenizde yer edinecek 5 sürükleyici kitap önerisi sizlerle.

1- Acemi Çöpçatan

Herkes mutlu sonları sever ama Eros'un küçük kızı sanki daha çok! Yalnız bir kusuru var, biraz acemi… Onun attığı oklar pek de hedefi vuramıyor hatta yanlış kalplere isabet ediyor. Eros'un, pardon Ecoş'un kendini 'fahri aşk doktoru' ilan etmesiyle olaylar başlıyor. Kimi zaman Eros'un kızı, çoğunlukla yaveri ama aslında bal gibi de 'Acemi Çöpçatan' olan Ecrin'in maceraları; şaşırtıcı tesadüfler, gülümseten gelişmeler, karmaşık düşünceler ve bazen de kendi gönül ilişkileriyle karışıp adeta sarpa sarıyor.

Gülay Fırat'ın kaleme aldığı romanda Nevin-Suat, Buğz-Peri, Demir-Hülya ve niceleri 'Acemi Çöpçatan'ın okları ile feleğini şaşırıyor. Hayatın yoğun temposuna minik bir ara verip bu iyi niyetli ama acemi çöpçatanın romantik maceralarını okurken çok eğleneceksiniz. Elinizden düşüremeyeceğiniz, şahane bir roman okumaya hazır olun!

2- Erkeklerin Kadınlara Söylemediği 7 Sır

Bir erkek ilişkide en çok neye ihtiyaç duyar? Onu mutlu etmek için bilmeniz gerekenler nedir? Birlikte olduğunuz erkeği neler huzursuz eder? Hayatınızdaki erkek en fazla neden korkar ve siz onun korktuğu şeyi nasıl ustaca yaparsınız? Neden daima kahraman olmaya öykünür? Ve onunla harika bir ilişki sürdürmenin yolları nelerdir?

Yazar Kevin Leman kitabıyla ilgili olarak: "Bu kitabı elinize aldığınız için sizi kutlarım! Demek ki hayatınızdaki erkeği önemsiyor ve onunla ilişkinizi geliştirmek istiyorsunuz. Erkekler hiç de biz kadınların düşündüğü kadar karmaşık değildir. İster evli olun, ister biriyle birlikte yaşayın veya çıkıyor olun Erkeklerin Kadınlara Asla Söylemeyeceği 7 Sır, ilişkinizin gölgede kalan yönlerini ortaya çıkaracaktır." diyor.

3- Şimdi Değiş

Elisha Goldstein'in kaleme aldığı Şimdi Değiş, karar vermek ve hayatında köklü bir değişiklik yapmak isteyen kişilere adeta bir rehber niteliğinde. Goldstein kitabını:" Hayatınızda neleri değiştirmek isterdiniz? Ayaklarınızın geri geri gittiği işinizden istifa edip, yeni bir başlangıç yapmak? Sizi mutlu etmeyen ilişkinize son verip hayallerinizdeki gibi bir aşk yaşamak? Kaybeden değil, bolluğu ve bereketi çeken biri olmak? Antidepresanları çöpe atıp strese karşı doğal bir zırh geliştirmek? Bütün bunları geçmişten gelen inançlarınız ve geleceğe yönelik kaygılarınız yüzünden yapamıyor olabilirsiniz. Bu kitap sizi 'şimdi'ye, içinde bulunduğumuz 'an'a getirerek zihninizin kilitli kapılarını açacak ve size hayatınızın senaryosunu yeniden yazma fırsatı verecek. Ve bütün bu değişim 'şimdi etkisi' ile yaşanacak! Çünkü 'şimdi'den başka zaman yoktur. "Şimdi'ye giden bir yol yoktur; Şimdi yolun kendisidir." diye anlatıyor.

4- Erkeğin Pin Kodu

İlişki Koçu Baturay Özden, "Erkeğin Pin Kodu " kitabında kadınların merak ettiği tüm soruları somut örneklerle yanıtlarken; "Erkek neden aldatır?" tarihi sorusunu da yaşanmış olaylarla masaya yatırıyor ve zeki bir erkek için 'O kadın'ı mutlu etmenin hazzı yüzlerce kadınla birlikte olmaktan daha büyüktür' diyor.

Kitabında 'o kadın' olmanın tüyolarını da veren yazar, kadınlara 'Her gün beni sevmenin yeni bir yolunu bulan bir kadın için çabalamayı bırakır mıyım sizce?' diye soruyor ve: "Her erkek hayatının kadını olduğunuzu anlar, yeter ki siz ona anlatın. Erkeğinizin her şeyi olun; aşkı, arkadaşı, dostu, sırdaşı, dert ortağı... Ama asla biblosu olmayın." diyor.

5- Kasmadan Annelik

Amerika'daki Çinli annelerin başlattığı zorlayıcı "Kaplan Annelik" akımına son vermeye hazırlanan o akım, "Kasmadan Annelik". Zamanla çocukları sıkan "Kaplan Annelik" modelinin aslında onları pek de mutlu etmediği ortaya çıktı. Çocuklarımızı bir proje gibi yetiştirmek yerine onların da her konuda mükemmel olmadığını kabul edersek her şey çok daha kolay olacak. "Kasmadan Annelik" adındaki rahat ebeveynlik modeli sizi ve çocuklarınızı daha mutlu edecek. Tara Kitap etiketiyle raflarda yer alan "Kasmadan Annelik" kitabının yazarı Daisy Waugh kısaca "Kasmayın ve anneliğin keyfini çıkarın" diyor.